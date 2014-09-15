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الأربعاء.. ندوة توعوية عن “الفحص الطبي قبل الزواج” بإعلام الخارجة بالوادي الجديد

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الأربعاء.. ندوة توعوية عن “الفحص الطبي قبل الزواج” بإعلام الخارجة بالوادي الجديد الأربعاء.. ندوة توعوية عن “الفحص الطبي قبل الزواج” بإعلام الخارجة بالوادي الجديد

محافظة الوادي الجديد

ينفذ مركز اعلام الخارجة ، بعد غد الأربعاء ، ندوة إعلامية لتوعية المواطنين وتحديد فئة الشباب المقبل على الزواج بأهمية الفحص الطبى قبل الزواج لحماية الزوجين.

وقال حمدى كامل مدير مركز اعلام الخارجة ان هذه الندوات تهدف الى توعية الشباب بالاثار الايجابية للفحص الطبى والذى يجنبهم اى نتائج سلبية قد تؤثر على الحياه الزوجية مستقبلا ، كما تؤثر على النواحى الاقتصادية والنفسية للاسرة.

وعلى صعيد متصل نفذ مركز اعلام الخارجة ندوة اعلامية صباح اليوم بقرية الثورة بالخارجة بهدف توعية المزارعين والمواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

حاضر فى الندوة الدكتور محسن عبد الوهاب مدير عام القطاع الزراعى بالمحافظة حيث تم التنسيق مع الوحدة المحلية والادارة الزراعية بالقرية على حث المزارعين على استخدام نظم الرى المطور فى الزراعة.

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