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إزالة 18 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بسوهاج‎

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إزالة 18 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بسوهاج‎ إزالة 18 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بسوهاج‎

أرشيفية

قال المهندس السيد عطية يونس، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إن مديرية الزراعة، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا وبتأمين من قوات أمن سوهاج، نجحت فى تنفيذ إزالة 18 حالة تعدي على الأراضى الزراعية على مساحة فدان 3 قراريط و6 أسهم.

وأكد وكيل وزارة الزراعة لوكالة «أونا»، أن المديرية تواصل جهودها وحملاتها للقضاء على تعديات الأراضى الزراعية، وتنفيذً القرارات الإدارية والأحكام القضائية الصادرة، للحفاظ على سيادة القانون، موضحًا أن المديرية سوف لا تغض بصرها عن أى حالة تعدى وسوف تسعى جاهدة لتحقيق أكبر نسبة تنفيذ لقرارات الإزالة.

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أونا