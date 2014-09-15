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ضبط شخص يحمل جنسية “بيرو” وبحوزته 9 كيلو و700 جرام “كوكايين”

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ضبط شخص يحمل جنسية “بيرو” وبحوزته 9 كيلو و700 جرام “كوكايين” ضبط شخص يحمل جنسية “بيرو” وبحوزته 9 كيلو و700 جرام “كوكايين”

أكدت تحريات ومعلومات مسبقة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصول “جوليو سيزار رايس ” مواليد 1971 ، يحمل جنسية دولة بيرو، للبلاد قادماً من دولة البرازيل .. وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الكوكايين قام بجلبها وإخفائها بالحقائب خاصته تمهيداً لترويجها بداخل البلاد.

وبمتابعته وتقنين الإجراءات تمكنت الإدارة من ضبط المذكور ، وبحوزته حقيبة هاندباج كبيرة تحوى ملابس متنوعة مشبعة بكمية كبيرة من مسحوق الكوكايين المخدر وزنت ( 9,700 ) كيلو جرام ، ومبلغ مالي، و 3 هاتف محمول.

وبمواجهة المذكور إعترف بحيازته للمضبوطات وجلبها بغرض الإتجار فيها لحساب تشكيل عصابى هو أحد أعضائه ويتكون من عدد من الجنسيات مقيمين بدولة البرازيل.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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