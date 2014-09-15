مباحثات عسكرية بين الكويت واستراليا وأمريكا

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن عبدالرحمن محمد العثمان مع سفير استراليا لدى الكويت روبرت تايسون أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي في الجيش الكويتي في بيان صحفي اليوم إنه تم خلال اللقاء هنا اليوم تبادل الأحاديث الودية ضمن محور الزيارة.

حضر اللقاء قائد قوة المهام المشتركة اللواء كريغ أورمي والملحق العسكري الاسترالي في العاصمة السعودية (الرياض) براين غوراتشومن الجانب الكويتي معاون رئيس الاركان لهيئة الاستخبارات والامن اللواء الركن عبدالرحمن الهدهود.

كما بحث رئيس الاركان العامة للجيش مع قائد المارينز الامريكي اللواء ماكينزي أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

وأشاد الفريق العثمان خلال اللقاء بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وحرصهما على تعزيزها وتطويرها.

حضر اللقاء معاون رئيس الاركان لهيئة الاستخبارات والامن اللواء الركن عبدالرحمن الهدهود ومن الجانب الامريكي الوفد المرافق للواء ماكينزي.

أ ش أ