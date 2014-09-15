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انطلاق أعمال مؤتمر السلام والأمن في العراق بباريس بمشاركة مصر

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انطلاق أعمال مؤتمر السلام والأمن في العراق بباريس بمشاركة مصر انطلاق أعمال مؤتمر السلام والأمن في العراق بباريس بمشاركة مصر

وزير الخارجية سامح شكري

انطلقت صباح اليوم الاثنين بباريس أعمال المؤتمر الدولي حول السلام والأمن في العراق برئاسة كل من رئيس فرنسا فرانسوا اولاند والعراق فواد معصوم، وبمشاركة وفد مصري برئاسة وزير الخارجية سامح شكري.

يشارك في المؤتمر وزراء خارجية وممثلون نحو ٢٤ دولة من بينهم 10 دول عربية بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة دول العربية الدكتور نبيل العربي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف، وكذلك الأمين العام التنفيذى لدائرة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوربى بيير فيمون.

ويهدف هذا المؤتمر إلى تشكيل تحالف دولي للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي، وتنسيق المساعدات والجهود لضمان وحدة العراق.

 

أ ش أ

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