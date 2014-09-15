محافظ أسيوط: الإسراع فى تسليم الكتب الدراسية .. وقوافل طبية لفحص الطلاب

أكد اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، على الإسراع فى تسليم الكتب المدرسية للطلاب في جميع المراحل التعليمية مع عدم ربطها بالمصروفات بالإضافة إلى تشكيل قوافل طبية بالتنسيق مع مديرية الصحة وجامعة أسيوط للمرور على جميع المدارس للكشف المجانى على الطلاب واعطائهم التطعيمات المختلفة ضد الأمراض الوبائية والموسمية مع عمل فحص طبى ومعملى شامل لجميع الطلاب.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمسئولى مديرية التربية والتعليم بأسيوط بحضور جمال عباس، سكرتير عام المحافظة ومديرو الإدارات التعليمة ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولى الصحة ومياه الشرب والصرف الصحى والأبنية التعليمية.

واستمع حماد – خلال الاجتماع – إلى المشكلات التي تعوق العملية التعليمية لمحاولة إيجاد حلول عملية وسريعة لها خاصة التى ترتبط بمشاكل مياه الشرب والصرف الصحي، مطالبًا مسئولى الصحة بإجراء تحليلات وكشوفات دورية للطلاب الجدد للاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال انشاء الأسوار الجديدة لـ 20 مدرسة تم حصرها بمختلف القرى والمراكز بعد تهالك اسوارها القديمة بالإضافة إلى تكثيف حملات ازالة الاشغالات من الشوارع والميادين ونقل الباعة الجائلين المنتشرين بجوار بعض المدارس بالتنسيق بين رؤساء المراكز ومديرية الأمن.

وأشار عبد الفتاح أبوشامة، وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط إلى أن المحافظة انتهت تمامًا من كافة استعداداتها لبدء العام الدراسى الجديد، مؤكداً أن هيئة الأبنية التعليمية انتهت من أعمال الصيانة اللازمة لجميع المدارس، بالإضافة إلى توزيع المقاعد الجديدة للفصول والمدارس وتوفير الأجهزة اللازمة للمعامل من تليفزيونات واجهزة كمبيوتر وافلام تعليمية بالاضافة دهان حوائط ومبانى واسوار جميع المدارس لتظهر بشكل جمالى مناسب مع بدء العام الدراسى وتكثيف حملات التوعية الصحية للعاملين والاخصائيين بالمدارس.