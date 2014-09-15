دفاع الوايت نايتس: سنقدم بلاغات لترقية مأمور قسم الحدائق بعد ثبوت حكم قتل المتظاهرين

قال المحامي طارق العوضي عضو هيئة الدفاع عن “الوايت نايتس” أنه يجب على النيابة العامة ان تصدر بيانا ترد فيه على كل ما يمس سمعتي و شخصي و نزاهتي”، مشيرا إلى أنه هناك إجماع ملحوظ عليه، ليس حبا فيه بل كرها في رئيس نادي الزمالك.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، إلى انه سوف يقدم بلاغات ضد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية بعد صدور حكم سنة مع إيقاف التنفيذ للضابط ايهاب خلاف مأمور قسم شرطة حدائق القبة و ترقيته بعد صدور الحكم و تعيينه في ديوان عام الوزارة”.

وتابع “اننا طالبنا من النائب العام ان يحقق في حيازة احمد موسى لسلاح آلى لا يجوز ترخيصه”،مشيرا الى ان هناك حملة شرسة يتعرض لها شباب الوايت نايتس، وهناك تشويه متعمد لمستقبل مصر، و ان الوايت نايتس تضم شباب من توجهات مختلفة.

وأشار العوضي هل يعقل ان نطلق على مجموعة من الشباب بانهم إرهابيين لمجرد ضم أعضاء للإخوان، فنقابة المحامين تضم منتمين للإخوان فهل يعقل ان نطلق عليها مؤسسة إرهابية لمجرد انها تضم منتمين للإخوان.

واستعرض العوضي جزء من تحقيقات النيابة، قائلا “وضمت تحقيقات النيابة أسئلة عبثية موجهة للمتهمين من الشباب و منها “ما هو انتماءك الكروي”، والاجابة “انا زملكاوي”"، فكان رد النيابة ان المتهم اعترف بانه زملكاوي، مضيفا ان القصية هي شروع في قتل، والاسئلة ليس لها علاقة بالاتهامات الموجهة.وشدد على انه لم يحدث في احلك عصور الظلام ان توجه نيابة امن الدولة العليا اسئلة تتعلق بالاراء الشخصية.

المراسل :شمس الدين مرتضى