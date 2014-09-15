“الحركة الوطنية” يطالب الحكومة بالتفتيش على كافة المصانع بعد حادث مصنع العبور

طالب المهندس مروان يونس عضو الهيئة العليا بحزب الحركة الوطنية برئاسى الفريق أحمد شفيق ، الحكومة بإجراء تفتيش على جميع المصانع وبخاصة التى تم إنشائها بعد ثورة 25يناير والتى تم إقامتها بطرق مخالفه لقرارات البناء وعدم الحصول على التراخيص الخاصة بها من الجهات المختصة ، والتى تفتقد لأليات الأمان والأمن الصناعى وإغلاقها حفاظ على أرواح الأبرياء.

ونعى القيادى بحزب الحركة الوطنية فى بيان له اليوم الاثنين، ضحايا مصنع الصباغة ”رمزى تكس ” بالقليوبية ، والذى راح ضحيتة 25 عامل بالإضافة لعدد من الإصابات ، وقدم خالص تعازية لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين والذى تم بنائة على مساحة كبيرة دون موافقة الجهات المختصة.

كما طالب يونس ، بصرف تعويضات عاجلة لأهالى الضحايا والمصابين، وإنتداب لجنة لفحص ومعرفة أسباب الإنهيار ، وتقديم المتهمين لمحاكمة سريعة وعادلة ، حتى يكونوا عبرة لأصحاب النفوس الضعيفة ورجال الأعمال غير الشرفاء.