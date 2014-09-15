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“الحركة الوطنية” يطالب الحكومة بالتفتيش على كافة المصانع بعد حادث مصنع العبور

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“الحركة الوطنية” يطالب الحكومة بالتفتيش على كافة المصانع بعد حادث مصنع العبور “الحركة الوطنية” يطالب الحكومة بالتفتيش على كافة المصانع بعد حادث مصنع العبور

طالب المهندس مروان يونس عضو الهيئة العليا بحزب الحركة الوطنية برئاسى الفريق أحمد شفيق ، بإجراء تفتيش على جميع المصانع  وبخاصة التى تم إنشائها بعد ثورة 25يناير والتى تم إقامتها بطرق مخالفه لقرارات البناء  وعدم الحصول على التراخيص الخاصة بها من الجهات المختصة ، والتى تفتقد لأليات الأمان والأمن الصناعى وإغلاقها حفاظ على أرواح الأبرياء.

ونعى القيادى بحزب الحركة الوطنية   فى بيان له اليوم الاثنين، ضحايا مصنع الصباغة  ”رمزى تكس ” بالقليوبية ، والذى راح ضحيتة 25 عامل بالإضافة لعدد من الإصابات ، وقدم خالص تعازية لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين والذى تم بنائة على مساحة كبيرة دون موافقة الجهات المختصة.

كما طالب يونس ، بصرف تعويضات عاجلة لأهالى الضحايا والمصابين، وإنتداب لجنة لفحص ومعرفة أسباب الإنهيار ، وتقديم المتهمين لمحاكمة  سريعة وعادلة ، حتى يكونوا عبرة لأصحاب النفوس الضعيفة ورجال الأعمال غير الشرفاء.

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