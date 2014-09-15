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صبحي صالح يطلب صور القمر الصناعي عن المنطقة الشرقية بقضية “الهروب الكبير”

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صبحي صالح يطلب صور القمر الصناعي عن المنطقة الشرقية بقضية “الهروب الكبير” صبحي صالح يطلب صور القمر الصناعي عن المنطقة الشرقية بقضية “الهروب الكبير”

أرشيفية

سمحت  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، للمتهم صبحى صالح بالحديث من داخل القفص والذى طلب صور القمر الصناعى للمنطقة الشرقية فى الفترة من 25 يناير وحتى 3 فبراير، والقاضى يساله عن إسم القمر و”صبحى ليس لدى علم بذلك أى قمر”، وذلك اثناء جلسة نظر قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون، والمتهم فيها الرئيس السابق مرسى وقيادات جماعة الاخوان.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية 131 متهما من بينهم الرئيس السابق وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى وعصام العريان وصفوت حجازى، بالإضافة إلى عناصر أخرى.

كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، فى حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبنانى.

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