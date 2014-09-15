أخبار عاجلة

فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. ضبط 9 قطع سلاح ناري و115 طلقة خلال حملة أمنية بالأقصر

Google+ Print
بالصور.. ضبط 9 قطع سلاح ناري و115 طلقة خلال حملة أمنية بالأقصر بالصور.. ضبط 9 قطع سلاح ناري و115 طلقة خلال حملة أمنية بالأقصر

المتهمون بحوزتهم المضبوطات

تمكنت قوات الشرطة بمحافظة الأقصر من ضبط 9 أسلحة نارية بينهم 4 آلية و115 طلقة نارية وعدد من الخزائن خلال حملة أمنية استهدفت حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة بمركزي إسنا والقرنة .

كان اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الأقصر قد أصدر تعليماته بشن حملات موسعة لضبط الأسلحة غير المرخصة بمركزي إسنا وأرمنت وعقب تقنين الإجراءات تم شن حملة أمنية مكبرة برئاسة العميد أحمند شتا رئيس المباحث الجنائية و بإشراف اللواء عصام الدسوقي مدير إدارة البحث الجنائي والعميد رئيس فرع الأمن العام بالأقصر مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن المركزي .

أسفرت الحملة عن ضبط كلا من المدثر حسن صابر محمد ٣٦ سنة حاصل على ليسانس أداب و مقيم بناحية الضبعية دائرة المركز و بحوزته سلاح ناري بندقية آلية عيار ٧،٦٢ * ٣٩ وخيري صابر محمد علي ٦٠ سنة تاجر و مقيم بناحية الضبعية دائرة المركز و بحوزته بندقية آلية ويونس ابراهيم رافع ٢٠ سنة عاطل و بحوزته بندقية آلية وجمعه ابراهيم رافع سن ٢٦ عامل و بحوزته ٣٥ طلقة آلية و٢ خزينة وعلي عيد عبد الرافع ٣٢ سنة عامل و بحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية و٤٠ طلقة و ٢ خزينة .

كما تم ضبط احمد عبد الرافع رفيع ٧١ سنة عامل و بحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش و١٠ طلقات وصلاح احمد عبد الرافع ٢٧ سنة عامل و بحوزتة سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش وهندي محمد عبد الرافع ٤٢ سنة عامل و بحوزته ٥ طلقات خرطوش واحمد الرفيع عبد الرافع ٣٥ سنة تاجر و بحوزتة ٣ أسلحة بندقية خرطوش و٢٥ طلقه و مبلغ مالي ١٧٨٠٠ جنية.

بمواجهتهم بما أسفر عنة الضبط اعترافوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع عدا الأخير بقصد الاتجار ، حررت المحاضر اللازمة جاري العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا