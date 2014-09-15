بالصور.. ضبط 9 قطع سلاح ناري و115 طلقة خلال حملة أمنية بالأقصر

تمكنت قوات الشرطة بمحافظة الأقصر من ضبط 9 أسلحة نارية بينهم 4 آلية و115 طلقة نارية وعدد من الخزائن خلال حملة أمنية استهدفت حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة بمركزي إسنا والقرنة .

كان اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الأقصر قد أصدر تعليماته بشن حملات موسعة لضبط الأسلحة غير المرخصة بمركزي إسنا وأرمنت وعقب تقنين الإجراءات تم شن حملة أمنية مكبرة برئاسة العميد أحمند شتا رئيس المباحث الجنائية و بإشراف اللواء عصام الدسوقي مدير إدارة البحث الجنائي والعميد رئيس فرع الأمن العام بالأقصر مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن المركزي .

أسفرت الحملة عن ضبط كلا من المدثر حسن صابر محمد ٣٦ سنة حاصل على ليسانس أداب و مقيم بناحية الضبعية دائرة المركز و بحوزته سلاح ناري بندقية آلية عيار ٧،٦٢ * ٣٩ وخيري صابر محمد علي ٦٠ سنة تاجر و مقيم بناحية الضبعية دائرة المركز و بحوزته بندقية آلية ويونس ابراهيم رافع ٢٠ سنة عاطل و بحوزته بندقية آلية وجمعه ابراهيم رافع سن ٢٦ عامل و بحوزته ٣٥ طلقة آلية و٢ خزينة وعلي عيد عبد الرافع ٣٢ سنة عامل و بحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية و٤٠ طلقة و ٢ خزينة .

كما تم ضبط احمد عبد الرافع رفيع ٧١ سنة عامل و بحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش و١٠ طلقات وصلاح احمد عبد الرافع ٢٧ سنة عامل و بحوزتة سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش وهندي محمد عبد الرافع ٤٢ سنة عامل و بحوزته ٥ طلقات خرطوش واحمد الرفيع عبد الرافع ٣٥ سنة تاجر و بحوزتة ٣ أسلحة بندقية خرطوش و٢٥ طلقه و مبلغ مالي ١٧٨٠٠ جنية.

بمواجهتهم بما أسفر عنة الضبط اعترافوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع عدا الأخير بقصد الاتجار ، حررت المحاضر اللازمة جاري العرض على النيابة.