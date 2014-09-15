أخبار عاجلة

فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

القبض على طالب لوح بشعار رابعة لصديقه المحبوس أمام محكمة بالمنوفية

Google+ Print
القبض على طالب لوح بشعار رابعة لصديقه المحبوس أمام محكمة بالمنوفية القبض على طالب لوح بشعار رابعة لصديقه المحبوس أمام محكمة بالمنوفية

أرشيفية

ألقت قوات أمن المنوفية القبض على طالب أثناء تلويحه بإشارة رابعة لصديقه المحبوس بتهمة الإنتماء لجماعة الإخوان أثناء نزوله من سيارة الترحيلات أمام محكمة شبين الكوم ، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث شبين الكوم بضبط محمود رجب محمود -19 سنة- طالب ومقيم قرية الكوادى بمركز أشمون وبحوزته 2 هاتف محمول اثناء قيامه بالتلويح بإشارة رابعة للمتهم عبد الله اشرف حلمى المحبوس على ذمة قضية انتماءه لجماعة الإخوان حال نزوله من سيارة الترحيلات أمام محكمة شبين الكوم.

تبين بفحص الهواتف احتوائه على عبارات دالة على انتمائه لجماعة الإخوان ، وتم التحفظ على المضبوطات، وجارى العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا