القبض على طالب لوح بشعار رابعة لصديقه المحبوس أمام محكمة بالمنوفية

ألقت قوات أمن المنوفية القبض على طالب أثناء تلويحه بإشارة رابعة لصديقه المحبوس بتهمة الإنتماء لجماعة الإخوان أثناء نزوله من سيارة الترحيلات أمام محكمة شبين الكوم ، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث شبين الكوم بضبط محمود رجب محمود -19 سنة- طالب ومقيم قرية الكوادى بمركز أشمون وبحوزته 2 هاتف محمول اثناء قيامه بالتلويح بإشارة رابعة للمتهم عبد الله اشرف حلمى المحبوس على ذمة قضية انتماءه لجماعة الإخوان حال نزوله من سيارة الترحيلات أمام محكمة شبين الكوم.

تبين بفحص الهواتف احتوائه على عبارات دالة على انتمائه لجماعة الإخوان ، وتم التحفظ على المضبوطات، وجارى العرض على النيابة.