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بوتين يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي الروسي حول الأزمة الأوكرانية

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بوتين يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي الروسي حول الأزمة الأوكرانية بوتين يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي الروسي حول الأزمة الأوكرانية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

ترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأثنين اجتماعا دوريا لمجلس الأمن القومي الروسي بحث خلاله الأزمة الأوكرانية.

وذكر دميتري بيسكوف الناطق الصحفي للرئيس الروسي -في تصريح له اليوم الأثنين- أن الاجتماع كان مخصصا لمناقشة سير عملية التسوية السلمية في جنوب شرق أوكرانيا مع التركيز على الجوانب الإنسانية”، لافتا إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى حصيلة الاتصالات الأخيرة بين ممثلي روسيا والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا بشأن العواقب السلبية المحتملة لبدء سريان مفعول الاتفاق حول الشراكة الأوكرانية الأوروبية بالنسبة لاقتصادي روسيا وأوكرانيا”.

وذكر موقع راديو”صوت روسيا” أن اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي شارك فيه كل من رئيس الوزراء ديميتري ميدفيديف، ورئيس ديوان الكرملين سيرجي إيفانوف، ورئيسة مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي فالنتينا ماتفيينكو، وأمين مجلس الأمن القومي نيقولاي باتروشيف، ووزير الدفاع سيرجي شويجو، ومدير هيئة الأمن الفيدرالية الكسندر بورتنيكوف، ومدير هيئة الاستخبارات الخارجية ميخائيل فرادكوف، والعضو الدائم في مجلس الأمن الروسي بوريس جريزلوف.

أ.ش.أ

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