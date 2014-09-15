القبض على 2 من الإخوان بحوزتهما صور وعبارات مناهضة للقوات المسلحة

نجح ضباط المباحث بالجيزة فى القبض على 2 من أنصار جماعة الإخوان بحوزتهما صور علامات رابعة وعبارات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة.

وكشفت التحقيقات ان المتهمين هما “عبدالرحمن.م” 25 سنة عامل من أنصار جماعة الإخوان وبحوزته هاتف محمول يحتوى على صور علامات رابعة وعبارات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة و “أحمد.ج” 28 سنة طالب بكلية الإعلام وذلك أثناء قيامه برفع صورة للرئيس المعزول، ولافتة مرسوم عليها علامة رابعة ومدون عليها عبارات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة أثناء خروج المصلين من أحد المساجد. وبمواجهته اعترف بانتمائه لجماعة الإخوان، وأنه كان يهدف لتجميعهم عقب الصلاة للقيام بمسيرة مناهضة للقوات المسلحة والشرطة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.