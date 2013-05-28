نقابة أصحاب المعاشات: 9 يونيو أولى جلسات دعوى تمييز العاملين فى علاوة 2008

أكد سعيد الصباغ الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات أن هيئة مفوضى مجلس الدولة حددت جلسة 9 يونيو المقبل لنظر الدعوى التى أقامتها النقابة عام 2008 واختصمت فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب السابقين بسبب تمييز العاملين عن أصحاب المعاشات فى قيمة العلاوة الاجتماعية التى صرفت بنسبة 30 % للعاملين و20 % أصحاب المعاشات فى 2008 .

وقال الصباغ – فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – إن النقابة طلبت من وزير المالية الاسبق سمير رضوان بصفته رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى آنذاك ، وتم تسوية هذه العلاوة وبالفعل استجاب لطلب النقابة وتم تسويتها بدءا من اول يوليو 2011 ، ولذا فالنقابة ستقوم بتعديل الدعوى إلى طلب التسوية فى الفترة من اول مايو 2008 حتى يونيو 2011 .

وأضاف أن النقابة تعقد أملا كبيرا على نزاهة القضاء المصرى فى إنصاف أصحاب المعاشات ، ورغم تأخر تحديد جلسة للدعوى لمدة 5 سنوات إلا أن النقابة تجدد ثقتها فى القضاء وتعتبره الحصن الأخير للحصول على حقها .

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