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خطاب “ملوث” بالانتراكس ينقل 8 صحفيين للمستشفى في إيطاليا

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خطاب “ملوث” بالانتراكس ينقل 8 صحفيين للمستشفى في إيطاليا خطاب “ملوث” بالانتراكس ينقل 8 صحفيين للمستشفى في إيطاليا

 تسبب فتح خطاب يحتوى على بودرة رصاصية اللون يشتبه أنها مادة ” انتراكس” السامة، في نقل ثمانية صحفيين الى المستشفى للاطمئنان على سلامتهم اثر فتح المظروف بصالة تحرير صحفية ” الجورنالى” الايطالية ذات التوجه اليمينى.

وقد انتقل رجال مرافق المطافئ والشرطة الى مقر الصحيفة بمدينة ميلانو للتحفظ على الخطاب ومحتوياته التى تخضع حاليا للفحص والتحليل المعملى.

كانت صحيفة ” كوريرى ديلا سيرا” اعرق الصحف الايطالية والمعروفة بتوجهاتها اليمينية المعتدلة تلقت خطابا مشبوها مماثلا يوم امس ، وتم فتحه بمعرفة الشرطة، فيما لم تعلن اية تفاصيل حتى الان . كما لم تعلن اية جهة مسؤولياتها عن ” الخطاب” والغرض من ارساله.

أ ش أ

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