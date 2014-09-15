بالأرقام - علي جبر ' صمام أمان ' الزمالك

أجاد علي جبر مدافع الزمالك الجديد في أول مباراة رسمية له مع الفريق الأبيض أمام الأهلي في مباراة السوبر، والتي فاز بها الفريق الأحمر بركلات الترجيح.

ولعب جبر الوافد من الاتحاد السكندري بجانب محمد كوفي في قلب دفاع الزمالك.

وتألق جبر كان واضحا للجميع أمام شاشات التلفاز، وتثبته إحصاءات المباراة أيضا.

فاستخلص مدافع الزمالك الجديد الكرة من أقدام لاعبي الأهلي 25 مرة، وهو الرقم الأكبر بين لاعبي الفريق الأبيض.

أماكن استخلاص جبر للكرة:

كما أن جبر ممرر جيد للكرة، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 77%.