بالأرقام - أيمن حفني.. فقرة ' الحاوي ' لم تبدأ

كان أيمن حفني بارزا في هجوم الزمالك أمام الأهلي في مباراة كأس السوبر، الذي توج به الفريق الأحمر بركلات الترجيح، ولكن الأرقام تظهر أنه لايزال يحتاج للوقت.

ولعب ساحر مصر للمقاصة وطلائع الجيش بالقميص رقم 14 مع الزمالك أمام الأهلي، وأظهر أكثر من لقطة مهارية كالعادة وكان أيضا صاحب أخطر فرصة بيضاء.

ولكن الأهلي نجح في التعامل مع خطورة حفني الذي لعب لـ80 دقيقة.

فقام دفاع الفريق الأحمر بالفصل بين حفني وعبد الله سيسيه مهاجم الزمالك، فأفقد الحاوي كثيرا من خطورته.

فاستخلص دفاع الأهلي الكرة من حفني 12 مرة.

الأماكن التي خسر فيها حفني الكرة:

وكاد حفني أن يسجل من أبرز فرص الزمالك، بتسديدة مدوية في الشوط الأول ارتطمت بالقائم.

وهي التسديدة الوحيدة لساحر الزمالك الجديد في المباراة.

وبلغت نسبة تمريرات حفني الصحيحة 73%، حيث مرر 22 كرة إلى أقدام زملائه بنجاح.