752 مليون جنيه أرباح البورصة في منتصف التعاملات

تمكنت البورصة المصرية في منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين من تحقيق مكاسب بلغت 752 مليون جنيه مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين.

وسجل رأس المال السوقي الإجمالي للأسهم المقيدة داخل المقصورة عند 517,218 مليار جنيه مقابل 516,466 مليار جنيه في نهاية الجلسة السابقة.

وسجل المؤشر الرئيسي للسوق “EGX30″ الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة في السوق خسائر بلغت 0.22% ليصل عند مستوى 9406.84 نقطة فيما كان الارتفاع من نصيب مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة “EGX70″ بنسبة 0.57% ليصل عند مستوى 621.71 نقطة وارتفع أيضا مؤشر “EGX100″ الأوسع انتشارا بنسبة 0.27% ليصل عند مستوى 1123.24 نقطة.

ومالت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء حيث بلغ صافي مشترياتهم 13.486 مليون جنيه فيما مالت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع حيث بلغ صافي مبيعاتهم 39.460 ألف جنيه و 13.44 مليون جنيه على التوالي.