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مشاجرة فى فرح بمدينة السلام تنتهي بمقتل خال العريس بسبب رقص فتاة

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مشاجرة فى فرح بمدينة السلام تنتهي بمقتل خال العريس بسبب رقص فتاة مشاجرة فى فرح بمدينة السلام تنتهي بمقتل خال العريس بسبب رقص فتاة

أخطرت مستشفي السلام العام مأمور قسم شرطة السلام أول باستقبالها  محمد عبد الرحيم محمد سن 58 ، ومقيم مساكن إسبيكو السلام أمام مقهي الزلازل دائرة القسم مصاب بجرح طعني نافذ على الرئة اليمين مع ارتشاح هوائي دموي ، وتوفي أثناء إسعافه.

بالانتقال والفحص بمعرفة ضباط مباحث القسم تبين حدوث مشاجرة بحفل عرس  نسمة محمد على بين أهليتها وأهل العريس بسبب الرقص في الحفل قام على اثرها شقيقها على محمد على محمد سن 16 حداد ومقيم دائرة القسم بالتعدي على المجني عليه خال العريس بالضرب بسلاح أبيض مطواة محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم والسلاح المستخدم وبمواجهته أعترف بأرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه  ، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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