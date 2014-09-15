وزير الصحة يحيل 6 مخالفات للنائب العام

أحال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، 6 مخالفات للنائب العام، لوجود شبه إهمال طبي أدى إلى الوفاة، حالتان بمستشفى خاص بمساكن شيراتون، وحالة بمستشفى خاص بالدقي، وحالة بمركز طبي بأسيوط، وحالة أخرى بمستشفى خاص بالشرقية، والمسؤولون بمركز علاج الإدمان بالمقطم، جاء ذلك في إطار المحاولات المستمرة والجادة لضبط الشارع الطبي والارتقاء بالخدمة الطبية بالقطاع الخاص.

وفى سياق متصل، تمت إحالة مهندس الاتصالات بالمعهد الفني الصحي بالدقهلية، الذي قام بـ«منع الطالبات من محو عبارة سياسية تدعو للفرقة بين أبناء الشعب المصري» إلى النائب العام.

ومن جهته، وجه الدكتور عادل عدوي، الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت الطبية التي وقع بها المخالفات بتطبيق الغلق الإداري.