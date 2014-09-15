ضبط «بيروني» متلبسا بـ«10كيلو كوكايين» قبل ترويجها بالجيزة

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الاثنين، محاولة شخص من بيرو، إدخال 9 كيلو و700 جرام من مخدر «الكوكايين»، إلى داخل البلاد، بقصد الاتجار. تحرر محضرا بالواقعة، أحاله اللواء أحمد الخولى، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كشفت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، «وصول جوليو سيزار رايس،40 عام، يحمل جنسية دولة بيرو، عبر ميناء القاهرة الجوى، قادما من البرازيل، وبحوزته كمية كبيرة من (الكوكايين)، جلبها وأخفاها بالحقائب خاصته، تمهيداً لترويجها داخل البلاد».

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الإدارة من ضبط المتهم أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزته حقيبة يد كبيرة تحوى ملابس متنوعة، بداخلها كمية كبيرة من «الكوكايين»، المخدر، وزنت 9.700 كيلو جرام، ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته المضبوطات، وجلبها إلى داخل البلاد، بغرض الاتجار بها، لحساب تشكيل عصابى، يتكون من برازيليين ولبنانيين مقيمين فى البرازيل.

وقالت مصادر أمنية رفيعة المستوى، إنه تم تكثيف جهود البحث والتحرى، للقبض على باقي أفراد العصابة، في أسرع وقت، موضحة أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أخطر بالواقعة، وأمر بسرعة تشكيل فريق بحث للقبض على جميع أفراد التشكيل.