المتحدث العسكري: مقتل 10 إرهابيين وضبط 17

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري بيانًا، صباح الاثنين، تضمن تفاصيل الحملات الأمنية خلال اليومين الماضيين على البؤر الإرهابية.

وقال البيان: «استمراراً لجهود القوات المسلحة في معاونة أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الأعمال الإرهابية الإجرامية.. وفى إطار تكثيف إجراءات تأمين حدود الدولة على كل الاتجاهات الاستراتيجية، ومجابهة الأنشطة غير المشروعة، تمكنت عناصر القوات المسلحة خلال يومى 13، 14/ 9/ 2014- من تنفيذ الآتى :

> 1- في مجال القضاء على البؤر الإرهابية :

> تم تنفيذ عدد من المداهمات الناجحة ضد البؤر الإرهابية بمحافظات (شمال سيناء- الإسماعيلية- الدقهلية) والتى أسفرت عن النتائج الآتية :

> أ- مقتل عدد ( 10) أفراد إرهابيين من العناصر المتطرفة شديدة الخطورة نتيجة لتبادل إطلاق النار مع القوات أثناء تنفيذ المداهمات (6 أفراد يوم 13 /9 /2014- 4 أفراد يوم 14 /9/ 2014).

> ب- ضبط عدد (17) فردا من العناصر الإرهابية / الإجرامية.

> ﺠ- ضبط وتدمير عدد (6 عربات- 24 دراجة بخارية) بدون لوحات معدنية وتستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية.

> د- تم إبطال مفعول عبوة ناسفة محلية الصنع.

وأضاف: «فى مجال تدمير الأنفاق / فتحات الأنفاق: تم تدمير عدد (18) فتحة نفق بمحافظة شمال سيناء».

> وتابع: «فى مجال مكافحة أعمال التسلل / التهريب: تمكنت عناصر قوات حرس الحدود من إحباط عدة محاولات لتسلل الأفراد والهجرة غير الشرعية وتهريب البضائع- حيث أسفرت النتائج عن الآتى:

> أ- ضبط عدد (183) فردا متسللا / هجرة غير شرعية (67 مصريا- 58 سوريا- 38 سودانيا -15 فلسطينيا- 1 إريترى) بنطاق محافظات ( شمال سيناء- الإسكندرية- كفر الشيخ ) .

> ب- تدمير عدد (2) عربة تويوتا محملة بالسجائر المسرطنة على الحدود المصرية / الليبية.

> ﺠ- بمنطقة العلمين، تم ضبط مخزن به عدد (6.380) مليون قرص لعقار الترامادول المخدر.

> د- بمنطقة المعدية، تم ضبط عربة نقل قلاب محملة بكمية كبيرة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (3.877) طن.

> ﮬ- بمنطقة (العلاقى- أم قريات) على الحدود المصرية / السودانية تم ضبط جرار، وعدد (2) عربة تويوتا، وعدد (7) أفراد سودانى الجنسية وبحوزتهم عدد (8) أجهزة كشف عن المعادن يستخدم في أعمال البحث والتنقيب عن خام الذهب.

> و- ضبط عربة نقل ماركة مرسيدس محملة بكمية من الخشب المستخدم في تكسية أجناب الأنفاق.

> ز- ضبط مركب الصيد «النجمة الفضية» أمام سواحل مدينة دمياط وعلى متنه (20) ألف لتر من السولار المدعم (المعد للتهريب).

> ح- ضبط عدد (2) عربة نصف نقل بمنطقة الشلاتين وعلى متنها (13) طنا من الأرز المدعم (المعد للتهريب)».