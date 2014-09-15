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إبراهيم حسن ردا على مرتضى: لسنا الخمورجي الذي كان يدرب الزمالك

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إبراهيم حسن ردا على مرتضى: لسنا الخمورجي الذي كان يدرب الزمالك إبراهيم حسن ردا على مرتضى: لسنا الخمورجي الذي كان يدرب الزمالك

ثورة غضب سيطرت على إبراهيم حسن مدير الكرة بالزمالك وشقيق المدير الفني للفريق حسام حسن عقب خسارة السوبر من الأهلي، ردا على تصريحات مرتضى منصور رئيس النادي في حقه وتوأمه.

وكان مرتضى منصور قد صب غضبه على حسام حسن مدرب الفريق، محملا إياه مسؤولية خسارة السوبر 5-4 بركلات الترجيح.

إبراهيم حسن فور وصوله لمقر النادي للاجتماع بأعضاء مجلس الإدارة قام بالصياح في عصبية شديدة قائلا: "كيف يتحدث مرتضى عنا بهذا الشكل؟ هل يظننا الخمورجي الذي كان يتولى تدريب الزمالك قبلنا؟ لا أنا إبراهيم حسن."

وأضاف إبراهيم حسن "الزمالك لم يفز على الأهلي أو يتعادل معه منذ أربع سنوات، عشر سنوات هزائم متتالية أمامه، ما هو الشيئ الجديد الذي حدث، إذا كان يريد رحيلنا فليقل."

وقام أعضاء مجلس إدارة النادي الأبيض بتهدئة إبراهيم حسن، وطالبوه بدخول مقر النادي لمناقشته، قبل أن يخرج قرار مجلس الإدارة باستمرار الجهاز الفني الحالي.

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