كروس وخيسي يحاولان رفع معنويات ريال مدريد

مدريد، (إفي): حاول لاعبا ريال مدريد، الألماني توني كروس، وخيسي رودريجيز، رفع المعنويات المنهارة عقب الخسارة المؤلمة في الليجا أمام أتلتيكو مدريد بهدفين لواحد، ليبتعد الملكي بفارق ست نقاط عن برشلونة المتصدر، وذلك عبر الشبكات الاجتماعية.

وكتب كروس على صفحته بموقع (فيسبوك) عقب المباراة التي استضافها ملعب سانتياجو برنابيو "إذا لعبنا بنفس الأداء الذي قدمناه سنفوز بالعديد من المباريات هذا الموسم".

بدوره طالب خيسي العائد من إصابة طويلة جماهير مدريد عبر حسابه على تويتر بالوحدة "من المؤسف الخسارة. علينا مواصلة الطريق ونحن متحدون، الأمر ليس بكيف نبدأ الموسم ولكن بكيف ننهيه. للأمام يا فريق ويا جماهير".

واحتفظ باقي اللاعبون، الذين عادة ما يكونون نشطين على المواقع الاجتماعية، الصمت عقب الهزيمة المؤلمة في الدربي، والثانية على التوالي في الليجا بعد السقوط في زيارة ريال سوسيداد 2-4، استعدادا لخوض مباراة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام بازل السويسري.