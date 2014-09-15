وفاة 6 أشخاص في 58 حادث قطع إشارة

سجلت أحدث الإحصائيات الصادرة من الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي وقوع 85 حادثاً نتيجة تجاوز الإشارة الحمراء أسفرت عن وفاة 6 أشخاص خلال 8 أشهر من العام الجاري، وإصابة 143 آخرين، وأشارت الاحـــصائيات إلى أن مخالفات السرعة الزائدة والقيادة بطيش وتهور أدت إلى وقوع 47 حادثاً ووفاة 7 أشــخاص وإصابة 61 آخرين.

وأشارت الإحصائيات أن إجمالي الحوادث المرورية التي وقعت على شوارع دبي خلال الفترة من اول يناير وحتى نهاية اغسطس الماضي 1783 حادثا اسفرت عن وفاة 115 شخصا، واصابة 1395 اخرين منهم 135 بإصابات بليغة، و449 بإصابات متوسطة، و811 اصابة بسيطة، مقابل 1898 حادثا وقعت في ذات الفترة من العام الماضي أسفرت عن وفاة 112 شخصا واصابة 1567 آخرين بينهم 144 اصابة بليغة. ولفتت الاحصائيات أن 664 سائقا من إجمالي المصابين والمتوفين في اجمالي الحوادث، و612 من الركاب، و234 من المشاة، وتضررت نحو 3340 مركبة، وأن هناك 937 حادثا وقعت أثناء الليل، و846 حادثا نهارا.

الصدم يتصدر

ووفقا للإحصاءات الصادرة عن الادارة العامة لمرور دبي فإن حوادث الصدم تصدرت حيث بلغت 1190 حادثا بنسبة 66.7 % من إجمالي الحوادث، ونتج عنها 73 حالة وفاة، وإصابة 934 آخرين بينهم 77 إصابة بليغة، وجاءت في المركز الثاني حوادث الدهس بواقع 212 حادثا، بنسبة 11.9 % من اجمالي الحوادث، وأسفرت عن وفاة 20 شخصا، وإصابة 206 آخرين من بينهم 29 اصابة بليغة ، وتصدرت المركز الثالث حوادث التدهور بواقع 79 حادثاً أسفرت عن وفاة 8 أشخاص، وإصابة 111 آخرين بينهم 35 بليغة.

أسباب

وأشارت أن أسباب الحوادث تمثلت في الانحراف المفاجئ للمركبات التي نتج عنها وقوع 365 حادثا خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الجاري اسفرت عن 36 وفاة و322 اصابة بينها 35 بليغة، وجاءت في المركز الثاني عدم ترك مسافة كافية بين المركبات، التي تسببت في وقوع 355 حادثا أدت الى وفاة 22 شخصا، وإصابة 242 آخرين بينهم 19 بليغة، وجاء في المركز الثالث عدم التقدير لمستعملي الطرق التي أدت الى وقوع 173 حادثا أسفرت عن 12 حالة وفاة، و170 إصابة، بينهم 25 بليغة، وجاء في المركز الرابع دخول الشارع قبل التأكد من خلوه وأسفرت عن 137 حادثا أسفرت عن 6 وفيات و147 اصابة بينها 19 بليغة، وعدم الالتزام بخط السير أدى الى وقوع 117 حادثا أدت الى حالة وفاة واحدة، واصابة 63 آخرين.