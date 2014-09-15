إنضمام "أبوظبي التجاري" لمشروع حقوق تسمية محطات مترو دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن انضمام بنك أبوظبي التجاري إلى مشروع حقوق تسمية محطات مترو دبي، وذلك بحصوله على حق تسمية محطة الكرامة التي تقع على الخط الأحمر للمترو، وبذلك بات جزءاً أساسيا من عملية التطوير التي تسعى الهيئة إلى تنفيذها على أرض الواقع من خلال مشروع المترو الذي ساهم بشكل كبير في تحويل مفهوم التعاون بين الشركاء من خلال الخروج بالرعاية التقليدية والعلامات التجارية إلى مستوى متقدم من التكامل والشراكة الشاملة في مجالات العلامات التجارية.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية انضمام بنك أبوظبي التجاري إلى حقوق تسمية محطات المترو، بحضور السيد عبدالله يوسف، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، والسيد علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري، وعدد من مسؤولي كلا الجهتين.

من جهته أكد السيد/ عبدالله يوسف، حرص هيئة الطرق والمواصلات على إتاحة الفرصة لمختلف الشركات المختلفة في الامارات سواء العامة أو الخاصة للمشاركة في مشروع حقوق التسمية التي من شأنها أن تزيد من مستوى الوعي بالعلامات التجارية الوطنية والدولية بما يعزز من مكانتها في الإمارة، فضلاً عن أن ذلك سيسهم في تطوير خدمات المترو بشكل مبتكر ومتميز.

وأضاف، إن انضمام بنك أبوظبي التجاري، (والذي سيتم وضع اسمه على محطة الكرامة)، إلى سلسلة الشركات المستفيدة من مشروع حقوق تسمية محطات المترو) ، يُعد دليلاً لنا على نجاح المشروع واثباتاً لثقة الشركاء في أن مشروع حقوق تسمية محطات المترو يحتل موقعاً جذاباً لأصحاب العلامات التجارية المتميزة في إمارة دبي، كما يساهم في تطوير الفرص الاستثمارية لأصحاب تلك العلامات.

وأشار إلى أن مشروع حقوق تسمية محطات مترو دبي يعد من أفضل الممارسات على مستوى العالم والأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويعد نموذج فريد لتعظيم الإيرادات في مجال البنية التحتية للمواصلات العامة، حيث تبنته العديد من العواصم العالمية مثل شيكاغو وبوسطن وهيوستن ولندن ودلهي جورجاون وفيلادلفيا ومونتريال وريو دي جانيرو وغيرها.

من جهته قال السيد علاء عريقات الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري": لقد حققت رؤية الحكومة الواضحة تجاه تقديم نظام نقل جماعي مستوى عالٍ من الأداء، وبعد مرور خمسة أعوام على تشغيل مترو دبي ووسط مؤشرات كبيرة في الكفاءة التشغيلية، أثبت المترو أنه أحد الأوجه المشّرفة لنجاح نظام النقل الجماعي في الإمارة، معرباً عن فخره بإطلاق اسم بنك أبوظبي التجاري على محطة الكرامة التي تقع بمحاذاة أكبر فرع من فروع البنك في دبي.

وأعرب عريقات عن سعادته البالغة بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في هذا المشروع الضخم الذي يعكس الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ضرورة التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة من أجل تحقيق الأهداف التي تصب في مصلحة المجتمع وأفراده، وصولاً الى تحقيق المزيد من المراتب العليا في التنافسية العالمية وترسيخ ثقافة الرفاه الاجتماعي للسكّان والزوار.

يُذكر أن من الجهات الإستراتيجية التي تربطها شراكات مع هيئة الطرق والمواصلات عبر حقوق تسمية محطات المترو "بخطيه الأحمر والأخضر"، هي مول الإمارات، ديرة سيتي سنتر، اتصالات، شركة الخليج للاستثمارات العامة (جي جي كو)، مجموعة شرف دي جي وبنك الخليج الأول ومحطة نخيل ومحطة نخلة ديرة ومحطة نخيل هاربر آند تاور ومحطة المنطقة الحرة بمطار دبي ومحطة بنك نور الإسلامي ومركز برجمان وشركة دانوب.

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