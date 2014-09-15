انفجار ماسورة المياه بمستشفي بولاق .. ووزير الصحة: الإصلاحات تستغرق أسبوع

أعلن الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان أن العمل يجري على قدم وساق لإعادة تأهيل مستشفى بولاق العام التي تم إخلائها أمس الاول نظرا لتعرضها لكميات مياه غزيرة جراء انفجار ماسورة مياه كبيرة مما ترتب عليه إغلاقها وتحويل المرضى إلى مستشفى أم المصريين وإمبابة ، كما أنه على إثر الحادث دعا غرفة الأزمات والكوارث بالوزارة للانعقاد بشكل مستمر للوقوف على مستجدات الموقف أولا بأول .

وأكد وزير الصحة أنه تم ، اليوم ، شفط المياه بشكل كامل و ردم بؤر تجمعات المياه بالمستشفى والشوارع المحيطة بالرمال ، كما سيتم إعادة التيار الكهربي للمستشفى اليوم ، وتقوم إدارة المستشفى بغسلها بالكامل بالمياه النقية وتطهير الحوائط والأرضيات ، وتعقيم غرف العمليات والطوارئ .

وأشار وزير الصحة إلى أنه سيتم غدا الثلاثاء أخذ مسحات من معظم حوائط وأرضيا ت المستشفى وفحصها للتأكد من عدم وجود بكتيريا أو ميكروبات ، مشيرا إلى انه سيتم إعادة تشغيل المستشفى بمجرد التأكد من سلبية التحاليل ومن المنتظر أن يتم ذلك بنهاية الأسبوع الجاري .