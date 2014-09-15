ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب فى شرق باكستان إلى 17 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث غرق قارب في مياه الفيضانات بمدينة مولتان التابعة لإقليم البنجاب في شرق باكستان إلي 17 قتيلا.

وذكرت قناة (جيو) الباكستانية اليوم الاثنين أن القارب كان يقل عددا من المواطنين الذين كانوا يحتفلون بحفل زفاف، فيما لقى العريس حتفه في الحادث بينما تم إنقاذ العروس من الغرق.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء نواز شريف عن بالغ أسفه إزاء الحادث.. وتعكف السلطات على بذل الجهود في مسعى للعثور على المفقودين جراء الحادث.

يشار إلي أن الأمطار الموسمية والفيضانات التي شهدتها باكستان مؤخرا أودت بحياة حوالى 254 شخصا، فيما انهارت آلاف المنازل جراء الفيضانات مما تسبب في تشريد الآلاف من المواطنين.

أ ش أ