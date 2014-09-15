«عصير قصب» قصيدة تتردد في قلب المهندس شبكة.. والإسكندرية وزوجته وأولاده عيدان ديوانه وملهموه

الشعر هو الطيف الجامح من الأدب الذي قد يزن كلماته وقد يخل.. فكيف يقابل الهندسة ذاك العلم البحتي الذي يرتكز على فرضيات وحسابات لا تختل ابدًا.. أحمد شبكة وسع النقيضين وأبطل تضادهما.. حمل عقله الهندسة وحرر قلبه للشعر.

يقول، المهندس الشاعر أحمد شبكة إن الشعر هو الآخر له هندسته الخاصة فكل قصيدة هي بيت منفرد يحمل معان مركبة تصنع بناء هندسيًا مميزًا بذاته يختلف عن سابقه.

محاولاته لكتابة الشعر بدأت وعمره فقط 12 عامًا، وكان ذلك فقط في نطاق مناسبات الأسرة، وإن كانت سبقت هذه المحاولات تجربة شعرية صغيرة لم تتجاوز بيتين شعر، حيث يقول: عندما كان عمري 10 أعوام قمت بكتابة بيتين شعر أغازل فيهما شقيقتي، وبعد أن انتهيت من ديواني الأول «عصير قصب»، قامت بنشرهما على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وبالرغم من أنه لم يفكر في أن يُصبح شاعرًا، إلا أن القدر كتب له بعد أكثر من 30 عام كتب فيهم الشعر، أن يُصدر ديوانه الأول «عصير قصب»، والذي يضم حوال 50 قصيدة تحت شعار«تفاصيل تتجمع تتلمع تتسمى وطن»، يؤكد شبكة من خلاله أنه مع ثورتي يناير ويونيو، ومع مزيد من الحريات والأمل والتفاؤول للشعب المصري، ويحاول خلاله استعادة الهوية المصرية ورصد التفاصيل ومميزات يُحاك من خيوطها نسيج الشخصية المصرية.

«عصير قصب» ليس فقط اسم لديوان عامي، بل هو اسم قصيدة بداخله تتحدث عن الكثير من الأشياء التي يرتبط وجودها بمصر والمصريين، قصيدة بدأت قصتها أثناء استماع شاعرنا لحوار إذاعي بالراديو، جاء به أن «عصير القصب» من الأشياء التي تُوجد في مصر، ولا توجد بدول عديدة ولا يُمكن أن يتم تصديره لهم.

« شاعرعامية»، لقب يُسعد شبكة كثيرًا ذلك لأنه في المقام الأول يُطلق على أكثر الشعراء المقربين لقلبه، ألا وهو الفاجومي، كما أن رواد هذه المدرسة الشعرية كانوا عمالقة شعر: بيرم التونسي وفؤاد حداد وصلاح جاهين -متعدد المواهب- والفاجومي أحمد فؤاد نجم، مشيرًا إلى أنه تأثر بهم كثيرًا، كما تأثر بالخال عبد الرحمن الأبنودي وبالشاعر الشاب مصطفى إبراهيم الذي قدم له إهداء بالديوان.

كان الفاجومي أحد من أهدى لهم شبكة ديوانه عصير قصب، وعن ذلك قال لوكالة أونا للأنباء: قرأت السيرة الذاتية للفاجومي أكثر من 10 مرات، وتأثرت كثيرًا به، وأحببته لصدقه ولأنه لم يخجل من شيئ حتى في سجنه فكان صادقًا في حياته وفي شعره، وعندما تُوفى نجم لم أصدق خبر وفاته إلا أن تأكدت بنفسي من الخبر، فدمعت عيناي لرحيله وكتبت قصيدة في رثائه كتبها الصديق الكاتب الساخر محمد عبد الرحمن في مقال له، وقرأها الإعلامي يسري فودة في مقدمة حلقته.

رحيل والده وحب مصر وعلاقته بوالدته وشقيقته وشغفه وحبه لزوجته.. والإسكندرية .. هم من صنعوا أحمد شبكة الشاعر.

شبكة البالغ من العمر 47 عامًا، متزوج ولديه ولدين يرى أنهما من أهم مصدر إلهامه الشعري، حيث يحرص على نقل خبراته وتجاربه الحياتية لهم من خلال الشعر، وروح ثورة يناير التي أثرت فيه كثيرًا.

حفل توقيع ديوان «عصيرقصب» للشاعر أحمد شبكة، أُقيم مساء الخميس الماضي، ببيت السناري الآثري التابع لمكتبة الإسكندرية، بدأ الحفل بلقاء حول قصة صدور الديوان وإلقاء شبكة لعدد من القصائد، ثم قدم المطرب وعازف العود أحمد إسماعيل عدد من أغانيه، وأدار اللقاء الكاتب الصحفي محمد عبدالرحمن.

شارك بالحفل أسرة الشاعر أحمد شبكة، وعدد من رموز الثقافة والإعلام والفن، نذكر منهم الكاتب الصحفي عبدالجواد أبوكب رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، رشا الشامي رئيس التحرير التنفيذي لوكالة أونا ومدير شبكة مراسلي الأقاليم بقناة «أون تي في»، فنان الكاريكاتير هاني شمس، وكل من الكتاب منة الله عبيد ودعاء سليط ولؤي الخطيب واسلام أكمل ومنى سرور وأحمد سعيد طنطاوي ومحمود حسني والشاعر اسلام وهبان،الناقد شوكت المصري، والفنانة ابتهال الصريطي.