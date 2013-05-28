هنحررهم تتقدم ببلاغ للتحقيق فى واقعة تعذيب معتقلي “البلاك بلوك” داخل السجن

تقدمت الشئون القانونية لحملة “هنحررهم” اليوم بتقديم بلاغ رقم 8433لسنة 2013 عرائض النائب العام , للتحقيق فى واقعة التعدى على النشطاء المقبوض عليهم فى القضية المعروفة اعلاميا بقضية البلاك بلوك او زوار الفجر , وذلك بعد قيام الضابط “وليد البلقاسى” بتعذيب كلا من عبد الرحمن محسن واسلام محمد الفولى وقاسم اشرف قاسم بالضرب والحبس الانفرادى وتجريدهم من ملابسهم وسرقة متعلقاتهم .

واكد محمد صبحى المحامى ومسئول الشئون القانونية بحملة “هنحررهم” انة تم تقديم البلاغ للتحقيق مع الضابط “وليد البلقاسى” وطالبوا ايضا بعرض المجنى عليهم على الطب الشرعى لاثبات واقعة التعذيب, كما طالبوا بتفتيش السجن ومعانية مكان التعذيب, والتحقيق فى واقعة سرقة متعلقاتهم , وايضا اثبات حالة الاضراب عن الطعام التى اعلنها الشباب المعتقلين .

واكد محمد صبحى ان الواقعة تمت بعد مداخلة هاتفية لولد اسلام الفولى فى برنامج بلدنا بالمصرى مع الاعلامية ريم ماجد وشرح فيها الحالة السيئة والمعاملة الغير ادمية التى يتعرض لها المعتقلين