ضبط أمريكية بمطار القاهرة حاولت تهريب “أجهزة اتصالات” لدى وصولها من إيطاليا

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبة أمريكية حاولت تهريب 26 محمولا ماركة جالاكسي و6 أجهزة لاب توب و 3 أجهزة آى باد داخل حقائبها لدى وصولها من إيطاليا وتم إحتجاز المضبوطات وتحرير محضر للراكبة.

ذكرت مصادر جمركية بالمطار انه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب الطائرة الإيطالية رحلة رقم 896 والقادمة من روما إشتبه عبدالله دسوقي مأمور الجمرك فى حقائب الراكبة الأمريكية، وبفتح حقائبها عثر على 26 محمولا ماركة جالاكسى و6 أجهزة لاب توب وثلاثة أجهزة آى باد.

وقد أمر أحمد حسن عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بإحتجاز المضبوطات وتحرير محضر للراكبة التى طلبت التصالح وسداد الرسوم الجمركية والغرامات المقررة عليها.