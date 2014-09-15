ضبط موظف سابق لقيامه بتزوير تذاكر خاصة بأحد مدن الملاهى وبيعها للمواطنين

تبلغ لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من أشرف . م . ص– مواليد 1974 – صاحب شركة للتسويق والدعاية «الوكيل المعتمد لتسويق الدعاية لإحدى مدن الملاهى» ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، عن قيام شخص يدعى محمود عثمان – بطبع تزوير دفاتر تحمل كوبونات تخفيض خاصة بمدينة الملاهى .. وبيعها لراغبى التنزهة بالمدينة .

بإجراء التحريات تبين صحة ما جاء بالبلاغ وأمكن التوصل إلى قيام المدعو محمود . ع . ع – مواليد 1972- مدرس – ومقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية وكان يعمل موظف سابق بشركة المبلغ وتم الاستغناء عنه، بطبع وتزوير دفاتر تحمل كوبونات تخفيض خاصة بمدينة الملاهى .

عقب تقنين الإجراءا تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط المتحرى عنه حال قيامه بمحاولة بيع دفاتر كوبونات تخفيض الخاصة بمدينة الملاهى بمنطقة عابدين .. وعثر بحوزته على «417 دفتر ، الدفتر يحتوى على 100 كوبون مقلد».

وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بغرض بيع تلك التذاكر والتربح من ثمنها، وبمناقشته عن مكان طبع الدفاتر المقلدة قرر أنه قام بطبعها بإحدى المطابع بجوار محل سكنه بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.