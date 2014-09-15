وصول 20 ألف طن زيوت ونخيل لميناء الأدبية بالسويس

قال عبد الرحيم مصطفي المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء الأدبية يستعد ، اليوم ، لإستقبال السفينة “الحرية 2″ وعلى متنها 60 شاحنة قادمة من ضبا ، والسفينة “ريمار” وعلى متنها 20976 طن زيوت نخيل ، ومغادرة السفينة “سبريت اوف سى” وعلى متنها 15 الف طن بضائع عامة متجهة إلى جدة ، والسفينة “نافى موون” وعلى متنها 4000 طن بضائع عامة متجهة الى العقبة.

أضاف البيان أن ميناء سفاجا يستقبل ، اليوم ، العبارة “الرياض” وعلى متنها 602 راكب و 2 شاحنة و 40 سيارة ، ويغادر الميناء العبارة “اليوسيفية” وعلى متنها 1541 راكب و 21 سيارة و 34 شاحنة ، والسفينة “نما اكسبريس” وعلى متنها 11 راكب و 57 شاحنة ، والعبارة “القاهرة” و على متنها 1032 راكب و 39 سيارة و 6 شاحنة ، ويستقبل ميناء نويبع ، اليوم ، العبارة “آيلة” وعلى متنها 262 راكب و 10 شاحنة و2 سيارة و السفينة “بريدج” وعلى متنها 54 شاحنة.

شهد ميناء سفاجا ، بالأمس ، مغادرة العبارة “القاهرة” وعلى متنها 1184 راكب و 89 سيارة و 6 شاحنة ، والعبارة “الرياض” وعلى متنها 1180 راكب و 33 سيارة ، والسفينة “الحرية” وعلى متنها 5 راكب و 77 شاحنة ، ووصول العبارة “القاهرة” وعلى متنها 3 راكب .

كما استقبل ميناء نويبع ، بالأمس ، العبارة “آيلة” وعلى متنها 340 راكب و4 سيارة و 6 شاحنة ، والسفينة “بريدج” وعلى متنها 19 براد و 13 تريلا ، وغادر الميناء العبارة “آيلة” وعلى متنها 466 راكب و 2 سيارة و 2 براد و 4 تريلا ، والسفينة “بريدج” و على متنها 36 براد و 18 تريلا ، والعبارة “برنسيسة” وعلى متنها 532 راكب و 5 سيارة .

وغادر ميناء السخنة السفينة “جلورى هونج كونج” ووصلت السفينة “كابى مارين” و السفينة “كوسكو بينج داو”.