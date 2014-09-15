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وصول 20 ألف طن زيوت ونخيل لميناء الأدبية بالسويس

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وصول 20 ألف طن زيوت ونخيل لميناء الأدبية بالسويس وصول 20 ألف طن زيوت ونخيل لميناء الأدبية بالسويس

موانئ البحر الأحمر

قال عبد الرحيم مصطفي المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء الأدبية يستعد ، اليوم ، لإستقبال السفينة “الحرية 2″ وعلى متنها 60 شاحنة قادمة من ضبا ، والسفينة “ريمار” وعلى متنها 20976 طن زيوت نخيل ، ومغادرة السفينة “سبريت اوف سى” وعلى متنها 15 الف طن بضائع عامة متجهة إلى جدة ، والسفينة “نافى موون” وعلى متنها 4000 طن بضائع عامة متجهة الى العقبة.

أضاف البيان أن ميناء سفاجا يستقبل ، اليوم ، العبارة “الرياض” وعلى متنها 602 راكب و 2 شاحنة و 40 سيارة ، ويغادر الميناء العبارة “اليوسيفية” وعلى متنها 1541 راكب و 21 سيارة و 34 شاحنة ، والسفينة “نما اكسبريس” وعلى متنها 11 راكب و 57 شاحنة ، والعبارة “القاهرة” و على متنها 1032 راكب و 39 سيارة و 6 شاحنة ، ويستقبل ميناء نويبع ، اليوم ، العبارة “آيلة” وعلى متنها 262 راكب و 10 شاحنة و2 سيارة و السفينة “بريدج” وعلى متنها 54 شاحنة.

شهد ميناء سفاجا ، بالأمس ، مغادرة العبارة “القاهرة” وعلى متنها 1184 راكب و 89 سيارة و 6 شاحنة ، والعبارة “الرياض” وعلى متنها 1180 راكب و 33 سيارة ، والسفينة “الحرية” وعلى متنها 5 راكب و 77 شاحنة ، ووصول العبارة “القاهرة” وعلى متنها 3 راكب .

كما استقبل ميناء نويبع ، بالأمس ، العبارة “آيلة” وعلى متنها 340 راكب و4 سيارة و 6 شاحنة ، والسفينة “بريدج” وعلى متنها 19 براد و 13 تريلا ، وغادر الميناء العبارة “آيلة” وعلى متنها 466 راكب و 2 سيارة و 2 براد و 4 تريلا ، والسفينة “بريدج” و على متنها 36 براد و 18 تريلا ، والعبارة “برنسيسة” وعلى متنها 532 راكب و 5 سيارة .

وغادر ميناء السخنة السفينة “جلورى هونج كونج” ووصلت السفينة “كابى مارين” و السفينة “كوسكو بينج داو”.

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