التجمع: مكافحة الإرهاب “حجة أمريكية” تهدف لتفكيك جيوش المنطقة

حذر حزب التجمع من ما يسمى بالتحالف الدولى لمكافحة الإرهاب، مؤكداً أن الهدف منه هو إعادة ترسيم الحدود فى المنطقة وضمان خلق تقسيمات طائفية ومذهبية فى كل مكان وفرض “سايكس بيكو” جديدة على أنقاض الدول القومية الحالية وتفكيك جيوشها لصالح الهيمنة الإسرائيلية الكاملة على المنطقة. إسقاط سوريا وليس محاربة منظمات الإرهاب داخلها.

كما أوضح الحزب خلال بيان صدر عنه اليوم الاثنين، أن إعلان واشنطن مكافحة الإرهاب بضربات جوية يكون ضحاياها من المدنيين، يؤكد أن هناك عدم جدية في الأمر، خاصة أن هناك من دول الحلف من يدعم هذه المنظمات وغيرها، وأن واشنطن لا تتخذ موقف ضد كل الجماعات الإرهابية ، ومنها جماعة الإخوان وأتباعها ، وإنما ضد تنظيم بعينه وبؤرة إرهابية بذاتها .. وكل ذلك خارج إطار القانون الدولى والأمم المتحدة.

كما وجه الحزب التحية لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أبلغ وزير الخارجية الأمريكى رفضه المشاركة فى هذا “التحالف” وبضرورة أن يمتد هذا الحلف ليشمل كل المنظمات الإرهابية والبؤر الإرهابية فى المنطقة.