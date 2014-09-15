أخبار عاجلة

فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

التجمع: مكافحة الإرهاب “حجة أمريكية” تهدف لتفكيك جيوش المنطقة

Google+ Print
التجمع: مكافحة الإرهاب “حجة أمريكية” تهدف لتفكيك جيوش المنطقة التجمع: مكافحة الإرهاب “حجة أمريكية” تهدف لتفكيك جيوش المنطقة

حزب التجمع

حذر حزب التجمع من ما يسمى بالتحالف الدولى لمكافحة الإرهاب، مؤكداً أن الهدف منه هو إعادة ترسيم الحدود فى المنطقة وضمان خلق تقسيمات طائفية ومذهبية فى كل مكان وفرض “سايكس بيكو” جديدة على أنقاض الدول القومية الحالية وتفكيك جيوشها لصالح الهيمنة الإسرائيلية الكاملة على المنطقة. إسقاط سوريا وليس محاربة منظمات الإرهاب داخلها.

كما أوضح الحزب خلال بيان صدر عنه اليوم الاثنين، أن إعلان واشنطن مكافحة الإرهاب بضربات جوية يكون ضحاياها من المدنيين، يؤكد أن هناك عدم جدية في الأمر، خاصة أن هناك من دول الحلف من يدعم هذه المنظمات وغيرها، وأن واشنطن لا تتخذ موقف ضد كل الجماعات الإرهابية ، ومنها جماعة الإخوان وأتباعها ، وإنما ضد تنظيم بعينه وبؤرة إرهابية بذاتها .. وكل ذلك خارج إطار القانون الدولى والأمم المتحدة.

كما وجه الحزب التحية لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أبلغ وزير الخارجية الأمريكى رفضه المشاركة فى هذا “التحالف” وبضرورة أن يمتد هذا الحلف ليشمل كل المنظمات الإرهابية والبؤر الإرهابية فى المنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا