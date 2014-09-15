إعصار”كالمايجي” يضرب الفلبين ويحدث فيضانات وانهيارات أرضية

ضرب الإعصار “كالمايجي” القوي اليوم الاثنين مناطق شمال الفلبين؛ مما أسفر عن وقوع فيضانات عارمة وانهيارات أرضية.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم، أنه تم تعليق الدراسة في عدد من المناطق من بينها العاصمة الفلبينية (مانيلا)، كما تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية، وأكثر من عشر رحلات بحرية، مشيرة إلى أن الإعصار تسبب أيضا في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من الأماكن.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن الإعصار تصاحبه رياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة، مشيرة إلى أنه تم نقل حوالي 7800 شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة للحفاظ على أرواحهم، وسيعودوا إلى منازلهم عند تحسن الأحوال الجوية.

أ ش أ