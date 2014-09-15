إعلان حالة الطوارئ في إقليم “خاباروفسك” الروسي بعد تزايد اللاجئين الأوكرانيين

أعلن محافظ إقليم (خاباروفسك) الروسي فياتشيسلاف شبورت حالة الطوارئ في الإقليم بسبب تزايد تدفق أعداد اللاجئين من أوكرانيا.

وقال محافظ الإقليم – في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين – إن “هذا الإجراء سيساعد في تسخير جميع الموارد المادية من احتياطات الإقليم من أجل إسكان اللاجئين وإيجاد عمل لهم”، مؤكدا أنه تم توصية البلديات المحلية برفع درجة الجاهزية بهدف إسكان القادمين من أوكرانيا.

وقد استقبل إقليم (خاباروفسك) الروسي نحو 1400 مواطن منذ بداية الأزمة الأوكرانية اضطرتهم الأعمال القتالية إلى مغادرة ديارهم.

يشار إلى أن الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مناطق الجنوب الشرقي من أوكرانيا كانت قد اندلعت في نهاية شهر فبراير عام 2014 ردا على التغيير العنيف للسلطة في البلاد، والمحاولات اللاحقة من قبل المجلس الأعلى للبرلمان الأوكراني لإلغاء صفة الوضع الإقليمي للغة الروسية.

أ ش أ