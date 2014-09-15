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بالصور.. بدء مؤتمر “يوم الطيران المدني المصري” بوزارة الطيران

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20140915_101601_resizedبدأ منذ دقائق مؤتمر بعنوان “يوم الطيران المدني المصري”  تحت رعاية وزارة الطيران المدني لمناقشة موضوعات هامة في مجال السلامة والبيئة بحضور الطيارحسام كمال وزير الطيران المدني والدكتور خالد فهمي وزير البيئة.

كما يحضر المؤتمر ممثلين دوليين عن منظمة الإتحاد الدولي للنقل الجوي “الأياتا” ولفيف من قيادات وزارتي الطيران المدني والبيئة وعدد من الشخصيات الكبري المعنية بمجالات السلامة وشئون البيئة وممثلي وسائل الإعلام والعاملين بشركات وزارة الطيران ومصرللطيران.

 

 

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