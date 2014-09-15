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ضبط راكب بميناء سفاجا بحوزته ” 1230 صاروخ وشمروخ “

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ضبط راكب بميناء سفاجا بحوزته ” 1230 صاروخ وشمروخ “ ضبط راكب بميناء سفاجا بحوزته ” 1230 صاروخ وشمروخ “

أرشيفية

تمكنت مباحث ميناء سفاجا البحري برئاسة المقدم سامح فراج، رئيس المباحث، تمكنت من ضبط المدعو ط. م.ح 30 سنة سائق ويقيم المنصوره وبحوزته 1200 صاروخ ألعاب نارية صغير الحجم و6 شمروخ كبير و24 صاروخ متوسط اثناء انهاء إجراءات وصوله للميناء قادما من ضبا السعودى حيث اشتبه مسؤولي الأمن في حقائب الراكب.

واعترف المتهم في التحقيقات التي أجراها الرائدان إسلام الوكيل ووليد عثمان وكيلا المباحث أنه حاز المضبوطات لإحياء فرح شقيقه وأنه لا يعلم أنها ممنوع حيازتها وأنه مستعد للتنازل عنها.

تحرر محضر بالواقعة ويباشر المستشار أحمد سمير، رئيس النيابة التحقيقات.

 

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