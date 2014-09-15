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إعلام السويس يختتم الحلقات النقاشية حول “اللامركزية والنظام المحلي”‎

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إعلام السويس يختتم الحلقات النقاشية حول “اللامركزية والنظام المحلي”‎ إعلام السويس يختتم الحلقات النقاشية حول “اللامركزية والنظام المحلي”‎

الحلقة النقاشية

اختتم مركز النيل بالسويس الحلقة النقاشية التى نظمها حول اللامركزية ومستقبل النظام المحلى بهدف التعريف بالللامركزية وأهميتها فى الحكم المحلى.

حاضر بالورش الأخيرة التى أستمرت 3 أيام أحمد ياقوت استاذ العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة قناه السويس.

تحدث المحاضر حول اللامركزية ودورها فى التنمية والإطار القانوني للدستور المنظم للمحليات فى ، وأشار الى اللامركزية في تجارب الماضى وتطلعات المستقبل وان هناك نوعان أساسيان من اللامركزية أولهما اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية واللامركزية الفعالة هى التى تقوم على وجود أجهزة محلية سواء نيابية أو تنفيذية او منتخبة.

وأضاف ياقوت ان التجارب الخاصة أثبتت بتطبيق اللامركزية انخفاض معدلات الفساد وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى على المستوى المحلى مما يجعلها أكثر حيويه وحرصا على زياده قوتها ، وأشار إلى أن الدساتير المصرية لم تغفل الإشاره إلى النظام المحلى ، حيث جاء اول اعتراف دستورى بالنظام المحلى فى المادتين 132-133 من دستور 1923.

وأوصى المشاركون فى نهاية الحلقة بالمطالبة باختيار القيادات التى ستطبق اللامركزية مع الرقابة والمتابعة من الأجهزة المتخصصة ، والمطالبة بتحديد الدور الأساسي والمخطط لحركة الإدارة المحلية بجناحيها الشعبى والتنفيذى تجاه القضايا الأساسيه والتحديات الرئيسية حول القضايا القومية بالإضافة لتكوين مجلس استشارى تطوعى بكل وحدة محلية من قدامى الإدارة المحلية ممن اعتزلوا العمل الشعبى للاستفادة من تجاربهم السابقة تجاه القضايا المطروحة والمطالبة بوضع بند تطبيق اللامركزية للقيادات فى تقرير الكفاءة ومدى تطبيقها ومدى نجاحه فى تطبيق اللامركزية.

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