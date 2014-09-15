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تشديد إجراءات المرور على الوحدات البحرية بموانىء البحر الأحمر للتأكد من كفائتها‎

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تشديد إجراءات المرور على الوحدات البحرية بموانىء البحر الأحمر للتأكد من كفائتها‎ تشديد إجراءات المرور على الوحدات البحرية بموانىء البحر الأحمر للتأكد من كفائتها‎

موانىء البحر الأحمر

قال عبد الرحيم مصطفي المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر أن مسئولو الهيئة قاموا ، صباح اليوم ، بتشديد إجراءات المرور الدوري على الوحدات البحرية بجميع الموانئ للتأكد من إجراء أعمال الصيانة الدورية و شراء مستلزمات الصيانة لرفع كفاءة الوحدات البحرية بكافة موانيها و التأكد من صلاحياتها ، كما تقوم الهيئة بتزويد موانيها بصفة مستمرة بأحدث التقنيات البحرية .
> على جانب أخر يستعد ميناء السويس اليوم لمغادرة السفينة “أمنية” وعلى متنها 3000 طن علف حيوانى متجهة إلى جدة ، والسفينة “شهد” وعلى متنها 3500 طن بضائع عامة متجهة إلى جدة .

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