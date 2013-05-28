غرامة 10 آلاف جنيه على منتخب السويس و3 آلاف على الزرقا لشغب المشجعين

قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم للقسم الثانى برئاسة الكابتن خالد كامل اعتماد تقرير حكم المبارة والمراقبين فى مبارة الزرقا والسويس امس والذى أثبت نزول مشجعى السويس إلى الملعب أثناء المبارة لإثارة الشغب بعد إحراز فريق دمياط الهدف الثانى مما أضاع حلم السويس فى تحقيق الفوز بهذه المباراة المصيرية للسويس.

وقررت اللجنة اعتماد نتيجة المباراة 2/صفر لصالح فريق الزرقا كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على منتخب السويس وجماهيره لإثارة الشغب وكذلك توقيع غرامة قدرها 3 آلاف جنيه على فريق الزرقا وجمهوره.