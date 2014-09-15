أخبار عاجلة

فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بعد الضغط على حكومته لتقييد نشاط الجماعة كاميرون يكلف سفيره في السعودية بمراجعة شاملة للإخوان

Google+ Print
بعد الضغط على حكومته لتقييد نشاط الجماعة كاميرون يكلف سفيره في السعودية بمراجعة شاملة للإخوان بعد الضغط على حكومته لتقييد نشاط الجماعة كاميرون يكلف سفيره في السعودية بمراجعة شاملة للإخوان

إعداد : هاجر جميل 
> نشرت صحيفة “الديلي تليجراف ” تقريراً لمراسل الشؤون الدولية بالصحيفة دايمين ماكإليروي تحت عنوان ” بريطانيا ستفرض قيوداً على نشاطات الإخوان المسلمين في لندن”.

المراسل  في تقريره أشار إلى أن  بريطانيا ستفرض قيوداً على المؤسسات المرتبطة لجماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا وستمنع قادتها من الانتقال للعيش في لندن وذلك بعدما عبر دبلوماسي بريطاني رفيع المستوى عن قلقه من ارتباط جماعة الإخوان المسلمين بمتطرفين في الشرق الأوسط.
> كما أضاف التقرير إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون كلف جون جينكينز السفير البريطاني في بإجراء مراجعة شاملة حول جماعة الإخوان المسلمين بعد تعرض حكومته لضغوط للحد من نشاطات الجماعة في لندن.

وأكد دبلوماسي من الخارجية البريطانية للصحيفة أن “بريطانيا لن تحظر جماعة الاخوان المسلمين”، مضيفاً ” هناك بعض الأشياء التي يمكن فعلها عوضاً من حظرها”.

وأوضح كاتب التقرير أنه ستفرض قيود على النشاطات السياسية للجماعة في بريطانيا بما فيها مؤسساتها الإعلامية والترويجية.من جهته، حذر السفير المصري في بريطانيا أشرف الخولي، من  ما أسماه بخطورة الأيديولوجية التي تنتهجها هذه الجماعة، إضافة إلى ارتباطاتها المالية مع جماعات بريطانية .ويتخوف الخولي من أن تستخدم الجماعة مركزها في لندن ليكون نقطة انطلاق للنشاطات في بلدان تحد من أنشطتها.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما