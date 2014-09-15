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نتنياهو: التهديدات الأمنية الجديدة بالمنطقة تلزم الحكومة بزيادة ميزانية الدفاع

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نتنياهو: التهديدات الأمنية الجديدة بالمنطقة تلزم الحكومة بزيادة ميزانية الدفاع نتنياهو: التهديدات الأمنية الجديدة بالمنطقة تلزم الحكومة بزيادة ميزانية الدفاع

ارشيفية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن التهديدات الأمنية الجديدة المحيطة بتل أبيب، تلزم بزيادة ميزانية وزارة الدفاع، لكنه أكد ضرورة تفادي الانزلاق نحو انفلات حجم العجز في الموازنة العامة.

ونقل راديو إسرائيل اليوم الاثنين عن نتنياهو قوله” إن أهم التحديات التي تواجهها إسرائيل تتمثل في قدرة إيران على حيازة أسلحة نووية خلال فترة وجيزة والتهديدات الإرهابية والناجمة عن المحاولات لنزع شرعية إسرائيل”.

من جانبه، قال وزير المالية الإسرائيلي مائير لابيد إنه يجب زيادة ميزانية الدفاع بالشكل الذي لا يمس بميزانيات التعليم والصحة والرفاه، مشيرا إلى احتمال تقليص الإنفاق على بنود مختلفة من ميزانية الدفاع بعد إخضاعها للمراجعة الدقيقة”.

أ ش أ

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