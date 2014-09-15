صندوق العاملين بدار الإفتاء المصرية يشتري شهادات استثمار قناة السويس الجديدة

قرر الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية تكليف القائمين على صندوق نقابة العاملين بدار الإفتاء المصرية بشراء شهادات استثمار في المشروع القومي “قناة السويس الجديدة” بمبلغ ٢ مليون جنيه.

وقال فضيلته في تصريحات صحفية اليوم الاثنين أن هذا القرار يأتي دعماً للاقتصاد المصري ومساهمة من العاملين بدار الإفتاء في المشروع القومي.

واعتبر مفتى الجمهورية أن شراء المصريين لشهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة “جائز” شرعًا لافتًا إلى أن هذا الرأي استقرت عليه دار الإفتاء المصرية منذ زمن ليس بالقريب.

ووصف مفتي الجمهورية المشاركة في دعم مشروع قناة السويس بأنه واجب وطني من أجل مستقبل هذا البلد العظيم ومستقبل الأجيال المقبلة؛ لكي تستعيد مصر ريادتها المستحقة.

وأوضح المفتي أن مصر الآن في أمس الحاجه لجهود أبنائها المخلصين في كافة مؤسسات الدولة ، مشيراً إلى اهتمام العاملين بالدار بأن يكونوا على رأس الداعمين لهذا المشروع القومي الكبير.