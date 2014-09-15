أخبار عاجلة

فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

صندوق العاملين بدار الإفتاء المصرية يشتري شهادات استثمار قناة السويس الجديدة

Google+ Print
صندوق العاملين بدار الإفتاء المصرية يشتري شهادات استثمار قناة السويس الجديدة صندوق العاملين بدار الإفتاء المصرية يشتري شهادات استثمار قناة السويس الجديدة

دار الإفتاء المصرية

قرر الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية تكليف القائمين على صندوق نقابة العاملين بدار الإفتاء المصرية بشراء شهادات استثمار في المشروع القومي “قناة السويس الجديدة” بمبلغ ٢ مليون جنيه.

وقال فضيلته في تصريحات صحفية اليوم الاثنين أن هذا القرار يأتي دعماً للاقتصاد المصري ومساهمة من العاملين بدار الإفتاء في المشروع القومي.

واعتبر مفتى الجمهورية أن شراء المصريين لشهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة “جائز” شرعًا لافتًا إلى أن هذا الرأي استقرت عليه دار الإفتاء المصرية منذ زمن ليس بالقريب.

ووصف مفتي الجمهورية المشاركة في دعم مشروع قناة السويس بأنه واجب وطني من أجل مستقبل هذا البلد العظيم ومستقبل الأجيال المقبلة؛ لكي تستعيد ريادتها المستحقة.

وأوضح المفتي أن مصر الآن في أمس الحاجه لجهود أبنائها المخلصين في كافة مؤسسات الدولة ، مشيراً إلى اهتمام العاملين بالدار بأن يكونوا على رأس الداعمين لهذا المشروع القومي الكبير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية