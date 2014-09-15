خريطة التنمية الشاملة لشبكة الطرق تشمل 6 مناطق صناعية و3 زراعية

تكشف خرائط الشبكة القومية للطرق التي قام المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بتدشينها رافقه خلالها المهندس هانى ضاحى وزير النقل عن التجمعات الزراعية والصناعية الجديدة

وتشير خرائط مخطط تنمية مصر وشبكة الطرق الحرة والتى حصلت المصرى اليوم على نسخة منها، وفقا لتصريحات المهندس هانى ضاحى وزير النقل أنه سيتم إنشاء 6مناطق صناعية في سيناء والواحات البحرية والخارجة وشرق أسوان والبحر الأحمر وسوهاج، كما سيتم إنشاء كما سيتم إنشاء 3 مناطق زراعية في الفرافرة وتوشكى وغرب المنيا، بالإضافة إلى منطقة التنمية الشاملة بالساحل الشمالى ومنخفض القطارة

وأضاف أن شبكة الطرق الحرة الجديدة ستمتد إلى مناطق الرقعة الزراعية الجديدة بواقع 4.5 مليون فدان (منها 1 مليون فدان في المرحلة الأولى) وذلك في الظهير الصحراوي للمحافظات وذلك لخدمة مناطق التنمية الزراعية.

شبكة الطرق القومية

خريطة توضح مناطق التنمية الصناعية والزراعية