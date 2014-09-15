«التموين»: الضاني البرازيلي بـ48 جنيها والخراف بـ 25 جنيها

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاثنين، أنه تم تكثيف المعروض من كل السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية وخاصة اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركتي الجملة حيث تم طرح لحوم ضاني برازيلي بسعر 48 جنيها للكيلو، والخراف الحية بسعر 25 جنيها للكيلو.

وأشار إلى أنه تم التعاقد على كميات كبيرة جدا من اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة من الأنواع البرازيلية والسودانية والإثيوبية وغيرها، حيث تم الاتفاق مع دولة السودان على توفير جميع اللحوم لمصر لمدة عام بحيث يتم طرحها بسعر 35 جنيها للكيلو.

وأكد أنه يتم حاليا طرح كل السلع الغذائية من سكر وأرز وزيوت ودقيق ومسلى ومكرونات وبقوليات وخضر وفاكهة وغيرها في جميع منافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة بأسعار مخفضة تتراوح من 20% إلى 25% عن الأسواق.