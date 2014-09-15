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اليوم.. نظر استئناف 39 متهماً في «أحداث مصر القديمة» على حبسهم عامين

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تنظر محكمة جنح مستأنف القديمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، الإثنين، استئناف 39 متهما على أمر حبسهم عامين على خلفية أحداث العنف التي شهدتها منطقة مصر القديمة.

وكانت هيئة المحكمة أجلت القضية إلى جلسة اليوم، بسبب تغيب أحد المتهمين عن حضور الجلسة.

كانت محكمة جنح مصر القديمة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار عمرو بدير، عاقبت 39 متهمًا بالحبس عامين وقضت ببراءة 9 آخرين من معارضي السلطة، على خلفية أحداث العنف التي شهدتها منطقة مصر القديمة.

يُذكر أن نيابة مصر القديمة قررت برئاسة المستشار تامر العربي، وبإشراف المستشار طارق أبوزيد المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس 48 متهمًا من معارضي السلطة في أحداث العنف التي شهدتها منطقة مصر القديمة بين عناصر الإخوان من جانب وقوات الأمن والأهالي من الجانب الآخر.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم خرق قانون التظاهر، والانضمام إلى جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتعدي على قوات الأمن، في منطقة أثر النبي، وأمام مسجد عمرو بن العاص.

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