اليوم.. استئناف محاكمة «بديع والبلتاجى وحجازي» في أحداث البحر الأعظم

تستأنف محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود سامى كامل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الإثنين، نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و14 من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث البحر الأعظم».

ويحاكم في تلك القضية ،محمد بديع محمد البلتاجى، وعصام العريان، وعاصم عبدالماجد «هارب»، وصفوت حجازى، وعزت صبرى حسن، وأنور على، والحسينى عنتر محروس، وهشام إبراهيم كامل، وجمال فتحى يوسف، وأحمد ضاحى محمد، وعزب مصطفى مرسى، وباسم عودة، وأبوالدهب حسن محمد، ومحمد على طلحة.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين قيامهم بارتكاب جرائم عديدة، منها التجمهر والإرهاب والشروع في القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث عشر، حتى الخامس عشر، وهم باسم عودة، وأبوالدهب حسن، ومحمد طلحة، تولوا زعامة عصابة هاجمت السكان وقاومت رجال السلطة، وجاء في أدلة الثبوت 19 شاهدا، وتقارير الطب الشرعى والمعمل الجنائى التي أدانت المتهمين بارتكابهم تلك الوقائع.