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«أسوشيتدبرس»: 3 دول تستقبل 120 «إخوانيًا» مطرودًا من قطر

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«أسوشيتدبرس»: 3 دول تستقبل 120 «إخوانيًا» مطرودًا من قطر «أسوشيتدبرس»: 3 دول تستقبل 120 «إخوانيًا» مطرودًا من قطر

أمير قطر- تميم بن حمد

كشف قيادى بجماعة الإخوان متواجد بقطر، عن 3 دول سيلجأ إليها قادة الجماعة، بعد قرار «الدوحة» الأخير، بترحيل 7 قيادات من الجماعة وإمهالهم أسبوعًا لذلك.

وقال عضو بالجماعة لوكالة الأسوشيتدبرس الأمريكية: « قطر تتعرض لضغط مستمر بقيادة لتسليم عناصر الإخوان المتواجدين على أرضها».

وكشف القيادي الإخواني للوكالة أن أعضاء من الجماعة سيسافرون إلى ماليزيا وآخرين سيتم ترحيلهم إلى بريطانيا أو تركيا.

وأوضح تقرير للوكالة أن عدد القيادات التي سيتم ترحيلها من «الدوحة» 120 قياديًا إخوانيًا –بحسب تصريحات مسئولين مصريين.

وأشار تقرير للوكالة إلى أن قناة «الجزيرة» ستخفف من حدة انتقادها لمصر كجزء من اتفاق التصالح مع مصر ودول الخليج العربي.

 

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