وزير الدفاع الفرنسي في الإمارات لبحث التحالف الدولي ضد «داعش»

وصل وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان، الاثنين، إلى قاعدة الظفرة العسكرية في الإمارات حيث سيشرح، بحسب مصدر دبلوماسي، دور بلاده في التحالف الدولي الذي تبنيه الولايات المتحدة لدحر تنظيم «داعش» المتطرف.

وهبطت طائرة «الفالكون» التي أقلت الوزير الفرنسي فجر الاثنين، في مدرج هذه القاعدة الجوية القريبة من أبوظبي والتي تتمركز فيها القوات الفرنسية المنتشرة في المنطقة مزودة ست مقاتلات من طراز رافال، وطائرة تموين من طراز بوينج سي-135، وطائرة استطلاع تابعة للبحرية الفرنسية من طراز «اتلانتيك».

وتقع القاعدة العسكرية على بعد حوالى 30 كلم جنوب غرب ابوظبي.

ومن المقرر ان يلقي الوزير كلمة أمام الجنود الفرنسيين (عددهم حوالى 750 في الإمارات)، كما سيعقد اجتماعا مع ولي العهد الشيخ محمد بن زايد يشرح خلاله خصوصا الدور الفرنسي في التحالف الدولي ضد «داعش» الذين يسيطرون على مناطق واسعة في سوريا والعراق.